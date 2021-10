Pacienții COVID cu forme ușoare, externați din spitale și tratați la domiciliu Pacienții cu coronavirus cu forma ușoara de boala vor fi externați din spitalele din Gorj. Este solicitarea venita din partea Direcției de Sanatate Publica Gorj. Se dorește obținerea unui numar mai mare de paturi pentru bolnavii cu o stare precara de sanatate, din cauza coronavirusului. Șefii de unitați medicale trebuie sa prezinte joi o situație cu numarul de paturi eliberate, prin externarea cazurilor ușoare de pacienți COVID. Aceștia se vor trata la domciliu sub supravegherea medicilor de familie. „Este o sItuație pe care nu ne-o doream, dar alta varianta nu este. Va fi realizata o selecție… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nu exista nici macar un loc liber in sectiile ATI pentru pacientii cu forme severe de coronavirus, altele decat cele special destinate celor care au si alte afectiuni asociate. The post Situație grava in spitale: Nu exista niciun loc liber in sectiile ATI pentru pacientii cu forme severe de coronavirus…

- Afectiunile cardiace cauzate de COVID-19 se extind mult dincolo de stadiile initiale ale bolii, astfel ca persoanele care au avut o forma usoara risca sa se confrunte cu insuficienta cardiaca si cheaguri de sange un an mai tarziu, spun specialistii, potrivit Mediafax. Afectiunile cardiace…

- „In aceasta dimineata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta erau 36 de pacienti transferati in urma incidentului de la Spitalul de Boli Infectioase. Avand in vedere evolutia favorabila, sase dintre acestia au fost externati, urmand sa primeasca tratamentul la domiciliu, in izolare. La acest moment,…

- Situație disperata la București in plin val al pandemiei de COVID. Pacienții din spitalele "Malax" și "Sfantul Ioan" din capitala Romaniei urmeaza sa fie externați de urgența pentru a elibera paturile persoanelor infectate cu noul virus.

- Toti pacientii de la spitalele “Malaxa” si “Sfantul Ioan” vor fi externati, joi, pentru a face loc bolnavilor de coronavirus, dupa ce s-a decis ca cele doua unitați sanitare sa fie exclusiv COVID. La doar cateva luni distanța de situația incredibila in care au fost puși pacienții, scoși in miez de noapte,…

- Valul patru al pandemiei aduce din nou spitalele in criza de paturi si localitati in carantina. Iar cresterea numarului de infectari este abrupta! In doar cateva zile am ajuns la aproape 7.000 de noi bolnavi de covid in 24 de ore - cifra oficiala este 6.

- Serviciul de asistența medicala urgenta prespitaliceasca a fost dotat cu teste rapide pentru depistarea virusului SARS-CoV-2, iar personalul medical din cadrul echipelor de intervenție a fost instruit in utilizarea acestora. Testarea pacienților cu suspecție la Covid-19 la etapa de prespital a inceput…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a actualizat datele cu privire la modul de desfașurare a cursurilor in unitațile de invațamant. Pana in prezent sunt 27 de elevi infectați cu virusul SARS-CoV-2, insa trebuie menționat faptul ca o parte dintre acești elevi s-au imbolnavit inainte de inceperea…