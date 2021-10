Stiri pe aceeasi tema

- "Avem nevoie azi de suportul Spitalului Militar si cresterea capacitatii la celelalte spitale. Apeluri de acasa continua sa vina in dispecerat. Vom mai prelua in UPU trei, patru pacienti gravi", a informat sefa UPU SMURD Iasi, prof. univ. dr Diana Cimpoesu, potrivit Agerpres.Și managerul Spitalului…

- Unitatea de Primire a Urgentelor (UPU) din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgente (SCJU) 'Sf Spiridon' din Iasi si cea similara de la Spitalul de Boli Infectioase 'Sf Parascheva' din Iasi au atins capacitatea maxima pentru bolnavii cu COVID-19, ambulantele fiind nevoite sa astepte la rand ca…

- Un accident grav a avut loc sambata, la Raliul Iașiului. Pilotul Adrian Raspopa este in coma, el fiind internat la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iasi, unde medicii incearca sa ii salveze viata, informeaza Digi24 . Proba speciala a Raliului Iasiului a fost intrerupta in cursul zilei de sambata, dupa ce…

- Spitalele se aglomereaza din nou, in timp ce tot mai puține persoane se imunizeaza impotriva SARS-CoV-2. La Iasi, Spitalul Clinic de Boli Infectioase ,,Sf. Parascheva’’ este singurul spital de faza 1 care functioneaza in sistem hibrid, iar numarul cazurilor de Covid este intr-o continua crestere, conform…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase ‘Sf Parascheva’ din Iasi, dr Florin Rosu, a declarat, luni, ca a crescut numarul pacientilor cu COVID-19 care au fost confirmati in ultima perioada cu tulpina Delta a virusului SARS-CoV2, in prezent in unitatea medicala fiind internate 13 persoane infectate cu…

