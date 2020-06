Stiri pe aceeasi tema

- Conform unui nou document, aprobat de Nelu Tataru, ministrul Sanatații, pacienții asimptomatici cu factori de risc, precum și pacienții simptomatici Post-ul Cu spitalele pline, ministrul sanatații decide ca asimptomatici Covid-19 sa stea mai puțin internați apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a semnat ordinul prin care pacienții bolnavi de coronavirus asimptomatici sau ușor simptomatici vor fi izolați acasa, dupa 10 zile de spitalizare. Decizia a fost luata pentru eliberarea parțiala a spitalelor, care s-au umplut in ultimele zile, odata cu creșterea numarului…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru a semnat un ordin privind modificarea condițiilor de internare/externare in spital pentru pacienții cu COVID 19. Pacienții asimptomatici cu factori de risc, precum și pacienții simptomatici care au forme ușoare vor fi internați in spitale de faza 2 sau suport. Aceștia…

- Pacienții asimptomatici care sunt pozitivi la testul de control vor putea fi externați dupa 10 zile, cu condiția izolarii la domiciliu pana la implinirea a 14 zile. Pacienții asimptomatici care sunt negativi la testul de control vor putea fi externați dupa 10 zile, fara izolare acasa.

- Anunț important facut de ministrul Sanatații, dupa ce, vreme de doua luni, spitalele din Romania au fost inchise pentru bolnavii care nu sufereau de coronavirus. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a spus, joi, ca fiecare direcție de sanatate publica este in curs de reașezare a circuitelor spitalelor,…

- Spitalele declarate COVID in perioada pandemiei SARS-CoV-2, din Timisoara, si in care a fost restrictionat accesul pacientilor non-COVID, isi vor relua activitatea, de joi, si pentru cazurile clinice obisnuite de dinainte de starea de urgenta, primul fiind Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes",…

- ”Avem nevoie de masuri urgente in privința tratarii romanilor in spitalele care nu fac parte din planul de lupta anti-Covid 19. Pacienții cu afecțiuni cardiovasculare și cei cu cancer, in mare pericol!”, susține Cristian Bușoi, vicepreședinte PNL responsabil cu domeniul Sanatații. ”Statisticile…

- Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Deva va ramane spital COVID, adica unitate medicala in care vor fi tratati pacientii infectati cu noul coronavirus, a declarat miercuri, la Deva, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, potrivit Agerpres.El a aratat ca unitatea de primiri urgente va stabili care…