Pacienții COVID-19 pot avea complicații oftalmologice după infectare Profesorul universitar Camelia Bogdanici atrage atenția asupra faptului ca orice roșeața la nivelul ochiului poate semnala un edem sau un semn de debut al unei boli mai grave. Scaderea acuitații vizuale poate sa apara și la al doilea ochi, astfel ca pacientul trebuie sa se prezinte de urgența la spital. „Anul trecut ne refeream la apariția unei conjunctivite din senin, care putea sa fie un semn de debut al infecției cu COVID. In acest moment, din pacate, ne intalnim cu pacienți care au sechele dupa boala, dupa formele severe, sunt pacienți care vin cu scadere accentuata a acuitații vizuale bilateral.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

