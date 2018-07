Stiri pe aceeasi tema

- O fetita in varsta de patru ani, din localitatea ieseana Uda, a ajuns marti la Spitalul "Sfanta Maria", din Iasi, dupa ce a fost accidentata de o masina de Politie aflata in misiune. Copilul a traversat strada prin loc nepermis, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cristian Țopescu a murit la varsta de 81 de ani, dupa ce fusese internat la Spitalul Elias, in stare grava. Un purtator de cuvant al spitalului confirmase in urma cu puțina vreme ca indragitul fost comentator sportiv se afla la terapie intensiva, in stare grava.

- Cei doi pacienti care au beneficiat de transplant pulmonar la Spitalul „Sfanta Maria” din Capitala se simt bine si au o evolutie favorabila, a anuntat unitatea medicala, printr-un comunicat.

- Un cuplu de tineri de circa 25 de ani a ajuns in stare foarte grava la spital, dupa ce automobilul in care se aflau acestia, un Mercedes ML, a derapat de pe traseu si s-a ciocnit de un camion. Accidentul rutier s-a produs in dimineata de luni, 7 mai, la ora 1.00, in raionul Vulcanesti.

- Matușa de 85 de ani a mirelui a fost de asemenea ucisa in explozie, informeaza Romania TV. Mai grav este ca cel care a trimis bomba drept cadou de nunta este un profesor universitar. Citeste si Cele doua surori de 17 si 13 ani, disparute ieri, au fost gasite moarte. Rudele sunt sigure ca au…

- Barbatul a ajuns in Unitatea de Primire Urgente a spitalului cu arsuri pe tot corpul, dupa cum au specificat medicii. „Pacientul s-a prezentat in UPU pentru arsuri de gradul I si II, produse prin flacara la nivelul fetei, auricular bilateral, membrelor superioare, toracelui anterior si latero-posterior…

- Descoperire socanta intr-un apartament din orasul Plopeni, Prahova. Un tanar, in varsta de 18 ani, a fost gasit mort in locuinta, iar alaturi de el se afla o adolescenta cu un an mai mica, aflata in stare grava.