- Gabriela Firea, parlamentar PSD, ii cere demisia ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, pentru modul in care a fost gestionat transferul pacienților de la Spitalul Foișor din București. Bolnavii au inceput sa fie transferați la alte spitale inca de la amiaza, dar toata operațiunea a fost prelungita…

- Conform noilor reglementari, familia/reprezentantul legal va pune la dispozitie imbracamintea decedatului și sicriul in care se așaza decedatul, iar inhumarea/incinerarea se va efectua cu sicriul sigilat, in aceleasi conditii de inhumare impuse persoanelor decedate din alte cauze, cu respectarea voinței…

- Noi reguli de acces in spitalele COVID Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. FOTO: gov.ro. Ministerul Sanatatii anunta schimbari în cazul organizarii înmormântarilor dupa decesul pacientilor cu COVID-19. Sunt modificate si regulile de acces în spital pentru preoti sau pentru…

- ​​Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, va modifica ordinul privind pacienții COVID-19 in ceea ce privește accesul preoților și apropiaților in spital, cat și in privința inmormantarilor. Voiculescu a anunțat joi ca aparținatorii vor putea intra la pacienții COVID, existand astfel posibilitatea sa-și…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a participat astazi la o videoconferința cu directorii executivi ai direcțiilor de sanatate publica județene și a municipiului București in care s-a discutat despre reorganizarea circuitelor COVID-19 și non-COVID-19 in spitale. Ministerul Sanatații cauta soluții…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat, vineri, in cadrul unei conferințe de presa ca parinții trebuie sa-și dea acordul pentru testarea elevilor in cazul in care aceasta este suspect de infecția cu noul coronavirus. Formularul va fi publicat pe site-ul ministerului educației și sanatații.…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a anunțat mai multe masuri și reguli pentru elevi și profesori care vor fi luate odata cu redeschiderea școlilor. „Președintele a anunțat ieri ca de pe 8 februarie vor fi redeschise școlile. Vor fi deschise școlile, desigur in anumite condiții de siguranța și in…