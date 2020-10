Stiri pe aceeasi tema

- Traficul se desfasoara alternativ, pe o banda, luni, pe sensul catre Ploiesti, pe autostrada A3, dupa ce un accident intre doua masini a avut loc la kilometrul 14, pe sensul catre Bucuresti, in zona localitatii ilfovene Tunari, pe breteaua de acces catre Centura Capitalei."Din primele informatii,…

- Potrivit unui comunicat de presa al Institutului "Matei Bals", pacientul cu COVID-19 era internat intr-un salon aflat intr-una din cladirile spitalului, la etajul 2, iar vineri s-a aruncat de la fereastra. Conform sursei citate, barbatul a primit imediat asistenta medicala, pentru asigurarea functiilor…

- Cazurile grave de COVID-19 la copii devin tot mai dese, iar medicii trag un semnal de alarma. Un baiețel de doar trei anișori a fost internat la Spitalul Gomoiu din București, dupa ce a dezvoltat o reacție periculoasa la infecația cu noul coronavirus. Ce probleme de sanatate are baiețelul in momentul…

- Spitalul Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" a fost solicitat, joi, 1 octombrie a.c., de Centrul operațional pentru situații de urgența, sa preia doi pacienți confirmați cu Covid-19, deoarece spitalele carora aceștia s-au adresat, din București și Teleorman, nu mai aveau locuri ...

- Coronavirus in Romania. Alte 1.150 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore, bilanțul ajungand la 95.014, potrivit datelor furnizate duminica de Grupul de Comunicare Strategica . Cele mai multe noi imbolnaviri au fost raportate in București – 201 și Bacau…

- Pana in acest moment nu se stie cate teste au fost facuteb doar pe Bucuresti, iar in urma datelor aparute de al Grupul de Comunicare Strategica au fost confirmate 352 de cazuri de coronavirus in municipiul Bucuresti. "Pana astazi, 5 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 93.864…

- Poliția le recomanda șoferilor sa ia „in considerare” rutele alternative pentru a ajunge litoral și Valea Prahovei, noteaza Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pentru a evita aglomerația pe principalele artere rutiere, calatoriile trebuie…

- Polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate din București și Calarași, impreuna cu procurorii DIICOT Calarași, au facut o percheziție domiciliara, in București, in urma unei acțiuni de prindere in flagrant, relateaza Mediafax.Citește și: Situație critica in Ploiești: mai…