- Valul 4 al pandemiei continua sa ia sute de vieți zilnic. Potrivit datelor oficiale, in ultimele 24 de ore au murit peste 380 de bolnavi de COVID, iar 1.846 sunt internați in stare grava la terapie intensiva. Spitalele arata exact precum cele de pe front.

- Ungaria ofera sprijin Romaniei prin preluarea unor pacienți aflați in stare grava, care necesita terapie intensiva. Spitalele din regiunea de granița din Ungaria au capacitatea de a oferi ajutor Romaniei in lupta impotriva pandemiei. Ungaria ofera sprijin Romaniei prin preluarea unor pacienți aflați…

- La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 55 persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externate 61 persoane. Din totalul celor 588 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 256 pacienți sunt diagnosticați…

- Ministrul Sanatatii susține ca a finalizat o achizitie publica de 10.600 de flacoane de Tocilizumab, medicament necesar pentru tratarea formelor grave de COVID-19, a iar in aceste zile, spitalele care trateaza pacienți cu forme severe de boala vor primi 2000 flacoane de 400 mg și 6436 flacoane de 80…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 299 de persoane diagnosticate cu COVID și 27 suspecte de infecția cu noul coronavirus. Din totalul celor 621 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 151 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 20 pacienți…

- Numarul bolnavilor de COVID-19 spitalizati in Franta continua sa creasca, ajungand la aproape 8.700 inregistrati duminica, o crestere cu 25% in trei saptamani, potrivit cifrelor publicate de organizatia Sanatatea Publica in Franta, informeaza Agerpres . Cu 498 de noi internari in 24 de ore, spitalele…

- Cancerul pulmonar face ravagii, dupa primul an al pandemiei, cand spitalele de pneumologie au fost rezervate pentru COVID. E o avalansa de pacienti internati cu forme avansate de boala. In jur de trei mii de cazuri au ramas nediagnosticate, anul trecut, spun reprezentantii bolnavilor. Medicii interneaza…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate cinci cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.452 teste efectuate (din care 428 teste rapide). Cazurile noi sunt din Timișoara (4) și Dumbravița. Coeficientul infectarilor cumulate…