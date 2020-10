Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul George Lazar i-a cerut public, miercuri, presedintelui Consiliului Judetean (CJ) Neamt, Ionel Arsene, sa il demita pe managerul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra-Neamt in termen de 24 de ore sau in caz contrar sa demisioneze el de la conducerea CJ. Reactia prefectului vine dupa ce in spatiul…

- Prefectul George Lazar i-a cerut public, miercuri, presedintelui Consiliului Judetean (CJ) Neamt, Ionel Arsene, sa il demita pe managerul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra-Neamt in termen de 24 de ore sau in caz contrar sa demisioneze el de la conducerea CJ. Reactia prefectului vine dupa ce in spatiul…

- In aceasta dimineața, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica Suceava, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 5692 de persoane declarate vindecate de coronavirus. Prefectura Suceava a transmis ca in județ, in ultimele 24 de ore au fost internate 12 persoane diagnosticate…

- Mai mulți pacienți au fost ținuți afara pe scaune in curtea Spitalului Județean din Piatra Neamț, dupa cum se poate vedea in imaginile publicate de televiziunea locala TVNeamț. Oamenii s-au plans ca au așteptat și 14 ore sa intre in unitatea medicala. Managerul spitalului a recunoscut, pentru Libertatea,…

- n “sunt suspect Covid si sunt tinut in curtea Spitalului Judetean Neamt sub cerul liber. Am un scaun. Si un caine are o cusca. Eu nu am”, acesta este mesajul unui nemtean suspect Covid -19 n doua zile majoritatea scolilor din Piatra si patru comune, inchise pentru ca nu au apa n Romania anului 2020.…

- Imagini revoltatoare cu mizeria in care sunt tratați pacienții infectați cu noul coronavirus intr-o cladire de la Spitalul Județean Resița. O femeie care a fost internata acolo a facut publice mai multe fotografii din saloane și de pe holuri. Din cauza condițiilor improprii, femeia a cerut externarea.…

- Directia de Sanatate Publica Prahova a nuntat miercuri 29 iulie 101 noi cazuri de teste pozitive pentru COVID-19, un record pentru judet si totodata cel mai mare numar la nivel national in ultimele 24 de ore. Astfel, Prahova, alaturi de Brasov si Dambovita au devenit principalele surse de noi cazuri…

- Federatia Solidaritatea Sanitara a lansat un album dedicat cadrelor medicale aflate in prima linie a luptei impotriva noului coronavirus, iar in imagini pot fi observate efectele fizice lasate de purtarea combinezoanelor.