Stiri pe aceeasi tema

- Explozie la stația GPL din Crevedia. Doi pompieri raniți in explozia de la Crevedia, județul Dambovița, vor fi duși, in noaptea de sambata spre duminica, la spitalul militar din Bruxelles. Aceștia fusesera intubați la Spitalul Floreasca. Alte doua persoane vor fi transferate in Italia. Primele informații…

- Doi dintre cele 46 de persoane internate vor fi transferați in capitala Belgiei. Alte doua persoane vor fi transferate in Italia, informeaza Digi 24.Potrivit Guvernului, la Spitalul Militar din Bruxelles vor ajunge, in aceasta noapte, 2 dintre pacienti, fiind vorba despre doi pompieri intubati, internati…

- „Mai mult ca sigur in aceasta noapte 4 pacienți vor fi transferați in Italia și Belgia. Incercam sa salvam cat mai multe vieți. In funcție de cum se iese din operații, vom vedea. In primul rand trebuie stabilizați,” a declarat Ciolacu.Premierul se va deplasa la Spitalul de Urgența Floreasca, unde sunt…

- "O noua tragedie a zguduit in aceasta seara Romania și sunt profund indurerat ca exploziile de la Crevedia s-au soldat cu victime. Transmit condoleanțe familiilor indurerate și le urez insanatoșire grabnica celor raniți. In acest moment, prioritatea zero este sa le oferim celor afectați tot sprijinul…

- "O noua tragedie a zguduit in aceasta seara Romania și sunt profund indurerat ca exploziile de la Crevedia s-au soldat cu victime. Transmit condoleanțe familiilor indurerate și le urez insanatoșire grabnica celor raniți. In acest moment, prioritatea zero este sa le oferim celor afectați tot sprijinul…

- Update. Vorbim de o a treia explozie. Reporteri aflați la fața locului relateaza ca pompierii au luat-o a fuga sa scape de furia flacarilor. Oamenii au inceput sa urle pe strada, arata Antena 3 CNN. Update. In urma celei de a treia explozii, 5 pompieri primesc ingrijiri medicale. Societatea unde a…

- Explozia care a avut loc astazi la o statie GPL din Crevedia, judetul Dambovita, a produs ranirea mai multor persoane. Au intervenit echipaje ale Serviciilor de Ambulanța București Ilfov și Dambovița și SMURD, care au acordat asistența medicala de urgența și au transportat victimele la spitale de urgența…

- Minivacanta de 1 iunie si Rusalii s a finalizat cu mii de pacienti preluati de catre personalul din UPU si sute de pacienti internati in regim de urgenta.2187 de persoane 663 copii au ajuns la UPU SMURD din cadrul SCJU Constanta, incepand cu dimineata zilei de 1 iunie, pana astazi la ora 08.00.In urma…