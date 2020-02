Stiri pe aceeasi tema

- Pasagerii suspecți de infecție cu coronavirus care ajung din Italia pe aeroportul „George Enescu” din Bacau vor fi transportați la caminul Colegiului „N.V. Karpen”, unde vor fi monitorizați. Aici au fost amenajate 50 de camere cu 150 de paturi, potrivit mediafax.Autoritațile din județul Bacau…

- Parinții elevilor de la Colegiul N.V. Karpen din Bacau vor sa protesteze marți dimineața fața de decizia autoritaților de a transforma caminul liceului in centru de carantina pentru pasagerii ce vin din Italia. Anunțul facut astazi de autoritați a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Doi barbati si o femeie, sositi duminica in Galati, din Italia, dupa ce au calatorit intr-un microbuz cu o femeie, care ar fi intrat in contact cu o persoana suspecta de coronavirus, au fost plasati in carantina. Potrivit autoritatilor sanitare, cei trei au calatorit din Brescia pana in Romania cu un…

- Toți pasagerii care vor ateriza pe aeroportul „Ștefan cel Mare” din Suceava cu cele trei curse aeriene din Italia, Roma, Bergamo și Bologna și care declara ca vin din zone italiene cu coronavirus vor fi plasați in carantina pe o perioada de 14 zile. Ministerul Sanatații a transmis astazi ca autoritațile…

- Situație alarmanta in Italia, unde coronavirus a lovit brusc cu un numar mare de cazuri in ultimele 48 de ore. Noile cifre din Italia sunt chiar și mai inspaimantatoare ca pana acum. Conform oficialitaților s-a ajuns la peste 100 de cazuri de coronavirus, astazi, insa numarul ar mai putea crește. Autoritațile…

- Toți pasagerii care vor ateriza pe aeroportul „Ștefan cel Mare” din Suceava cu cele trei curse aeriene din Italia, Roma, Bergamo și Bologna și care declara ca vin din zone italiene cu coronavirus vor fi plasați in carantina pe o perioada de 14 zile. Ministerul Sanatații a transmis astazi ca autoritațile…

- Romanii care se intorc in țara din Veneto și Lombardia (Italia), unde s-au inregistrat cazuri de coronavirus, vor sta in carantina 14 zile, anunța Ministerul Sanatații, potrivit Mediafax. Pana acum, autoritațile italiene nu au anunțat ca sunt romani printre cele peste 70 de cazuri confirmate de coronavirus.…

- Autoritatile italiene au organizat o reuniune de urgenta, dupa anuntul primului european ucis de coronavirus, iar cifrele date publicitatii sunt extrem... The post Peste 50.000 de oameni din 10 orase din Italia, dintr-o regiune plina de romani, in carantina din cauza epidemiei de coronavirus appeared…