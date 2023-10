Pacienți mușcați de ploșnițe la Spitalul de psihiatrie Socola din Iași Situație groaznica la Spitalul de psihiatrie Socola din Iași. Mai mulți pacienți au fost mușcați de ploșnițe. Un pavilion intreg al spitalului a fost inchis. Citește și: Update. Un tanar de 21 de ani a murit duminica in accidentul de la Merisani! Decizia de inchidere a pavilionului a fost luata in urma cu cateva zile […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este alerta sanitara de proporții la Spitalul de psihiatrie Socola din Iași dupa ce mai mulți pacienți au fost mușcați de ploșnițe. Un pavilion intreg al spitalului a fost inchis. Decizia de inchidere a pavilionului a fost luata in urma cu cateva zile dupa ce s-a constatat ca ploșnițele sunt intr-o…

- Este alerta sanitara de proporții la Spitalul de psihiatrie Socola din Iași dupa ce mai mulți pacienți au fost mușcați de ploșnițe. Un pavilion intreg al spitalului a fost inchis. Decizia de inchidere a pavilionului a fost luata in urma cu cateva zile dupa ce s-a constatat ca ploșnițele sunt intr-o…

- Secția a fost inchisa miercuri, 27 septembrie, pentru igenizare in urma infestației cu pleoșnițe, iar pacienții au fost mutați pe alte secții sau externați, a confirmat conducerea Institului de Psihiatrie „Socola” din Iași dupa ce informația a fost intai anunțata pe surse de „Ziarul de Iași”.Reprezentanții…

- In privința factorilor care maresc riscul de demența Alzheimer, studiile aduc noi și noi dovezi. Mai nou, risc crescut de Alzheimer s-a observat la femeile cu varste peste 65 de ani, care sunt sub terapie substitutiva cu estrogeni și progesteron. In prezent, in țara noastra, demența nu este recunoscuta…

- Deoarece viata impune umplerea golurilor emotionale, deseori se apeleaza la substanta sau comportamentul care sunt cel mai la indemana, iar drogul poate fi reprezentat de orice element care perturba echilibrul biochimic al creierului, spune dr. Catinca Patrascu, medic psihiatru in cadrul Institutului…

- Baby blues sau tristetea postpartum este o emotie normala dupa nastere, care afecteaza foarte multe dintre proaspetele mamici, a afirmat medicul Petronela Nechita, de la Institutul de Psihiatrie “Socola” din Iasi, care spune ca adaptarea la noul statut de parinte cere timp, intrucat nasterea unui copil…

- Medicul psihiatru specializat in adicții, dr. Ovidiu Alexinschi, explica pentru Libertatea ce i se intampla in corp unei persoane care ia o combinație de cocaina, amfetamina și metamfetamina, consumata de tanarul de 19 ani care a provocat accidentul mortal din stațiunea 2 Mai. Acesta mai crede ca e…

- Baby blues sau tristetea postpartum este o emotie normala dupa nastere, care afecteaza foarte multe dintre proaspetele mamici, a afirmat medicul Petronela Nechita, de la Institutul de Psihiatrie "Socola" din Iasi, care spune ca adaptarea la noul statut de parinte cere timp, intrucat nasterea unui copil…