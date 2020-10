Stiri pe aceeasi tema

- Un bebeluș in varsta de 8 luni din Hunedoara, ajuns la spital in stare grava, cu ocluzie intestinala, a fost salvat de medicii aradeni. Potrivit unui anunț facut de Spitalul Clinic Județean de Urgența Arad, doi medici aradeni au salvat viața unui bebeluș de opt luni din județul Hunedoara. Bebelușul…

- Cu o lista lunga de intrebuintari, apa oxigenata este nelipsita din aproape orice gospodarie. Fie ca o folosesti pentru indepartarea petelor de pe haine sau la dezinfectarea mainilor, aceasta este un produs casnic de mare ajutor. Medicii, insa, trag un semnal de alarma si iti explica de ce nu trebuie…

- Concluzia la care au ajuns cercetatorii de la Universitate din Cincinatti este ca copiii ai caror parinți fumeaza in casa ajung mai des la spital. Conform studiului, ratele de internare in spital a copiilor care sunt expuși la tutun sunt de 24 de ori mai mari decat la ceilalți copii. Ce pațesc, de fapt,…

- Școlile din Romania urmeaza sa-și deschida porțile in doar cateva saptamani, iar elevii vor avea parte de numeroase schimbari. Pe langa numeroasele reguli pe care trebuie sa le respecte pentru prevenirea infecțiilor cu noul coronavirus, aceștia ar putea sa nu mai beneficieze de programul ”Lapte și corn”.

- Tanarul de 18 ani, care a ajuns la spital in urma accidentului de duminica de la Stefan Voda, continua sa se afle in stare extrem de grava. Medicii spun ca el trebuie sa faca tomografie, dar Spitalul Raional nu este echipat cu utilajul necesar.

- Numarul total de cazuri confirmate COVID-19 in Romania a ajuns la 60.623, potrivit datelor transmise sambata, 8 august, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Au fost inregistrate 1.350 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore. In prezent, 448 de pacienți sunt internați pe secțiile de ATI. De la inceputul…

- Șase cazuri noi de infecții cu SARS-CoV2 in județul Timiș, in ultimele 24 de ore. Un bolnav de Covid-19 a murit, iar noua oameni sunt in terapie intensiva. Specialiștii in sanatate publica raporteaza tot zece focare active și un caz in plus la Faget, oraș aflat in carantina.

- Un pacient in stare grava, infectat cu SARS-CoV-2, a primit tratament cu ozon. Procedura care reprezinta o premiera pentru Spitalul Judetean din Galati a fost realizata cu ajutorul unui aparat modern. Echipamentul a fost cumparat in urma unui proiect international si a fost instalat la Secția ATI.Medicii…