- O echipa medicala va sosi vineri din Germania pentru a evalua pacientii romani cu COVID-19 care ar putea fi transferati cu avionul la spitale din aceasta tara, anunta Ambasada Germaniei in Romania. Echipa de evaluare va fi formata din personal din cadrul serviciului medical al fortelor armate germane,…

- Statul roman, prin Ministerul Afacerilor Externe (MAE), va suporta toate cheltuielile de repatriere a pacienților infectați cu coronavirus care au fost transferați la spitalele din afara țarii, dupa ce aceștia sunt externați, chiar daca este nevoie ca ei sa fie asistați medical. Totodata, Romania va…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns la 1.534.942.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe.De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate 15.410…

- Duminica, 17 octombrie 2021 au fost transferați alți 5 pacienți infectați cu SARS-Cov-2, in centrul universitar din Debrecen, Ungaria.Pacienții provin din unitațile sanitare aflate in județul Bihor.Pana in prezent, un numar de 25 pacienți au fost transferați și se afla deja in secțiile ATI din centrele…

- Raed Arafat, a anunțat vineri, 15 octombrie, ca Bucureștiul nu va fi carantinat, chiar daca incidența infectarilor a ajuns la 15,83 la mie. In plus, DSU a preluat gratuit, de urgența, 396 de ventilatoare din depozitele Unifarm. Alte 5 ventilatoare pentru transport pacienți și 8 concentratoare de oxigen…

- Dupa ce s-a aflat inca de zilele trecute ca Ungaria sare in ajutorul Romaniei, un anunț oficial, venit vineri, indica faptul ca se continua transferul unor pacienți infectați cu COVID-19 din Romania in țara vecina. Din cele mai noi informații furnizate de Ministerul Sanatații (MS) rezulta faptul ca…

- Inconștiența și lipsa de educație au adus Romania in poziția de periferie barbara a Europei civilizate. Cu o rata de vaccinare de 30 la suta, Romania a reușit „performanța” de a avea mai multe infectari noi cu COVID decat țari europene de cateva ori mai mari ca populație, precum Italia, Franța, Spania,…

