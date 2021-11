Dupa ce doua luni a fost o presiune constanta asupra noii secții ATI de la Piatra Neamț, in ultimele zile numarul cazurilor de covid din județ care sa necesite tratament in ATI a scazut semnificativ. In aceste condiții, Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț a ajuns in situația de a primi pacienți de la alte spitale din țara, unde inca este dificil de gasit locuri la ventilatoare. „Putem spune ca in ultima perioada a scazut presiunea pe ATI, nu mai avem pacienți pozitivi critici peste capacitate și, in general, a scazut numarul de internari pe covid. In schimb, prin Centrul Național de Conducere…