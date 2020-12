Pacienți cu Covid-19 în stare gravă, transferați de la București la Târgu Mureș Cinci pacienți in stare grava care au fost diagnosticați cu coronavirus au fost transferați de urgența din București la Targu Mureș cu o aeronava a MapN. Transferul a fost posbili cu o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane care a efectuat un zbor pe ruta Otopeni – Targu Mureș. Cei cinci pacienți au fost insoțiți de o echipa medicala formata din specialiști din cadrul Ministerului Apararii Naționale și SMURD București. Pacienții au fost transferați din spitale la aeroport cu ambulanțe ale SMURD și ale Serviciului de Ambulanța București-Ilfov. Aeronava a decolat din Baza 90 Transport… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

