- Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie, a explicat miercuri seara, intr-o emisiune la Digi24, care sunt cele doua categorii de persoane infectate cu Covid-19 dar asimptomatice, ce se intampla cu fiecare categorie si cum vor reveni aceste persoane in familie si, implicit, in…

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie și membru in comitetul executiv al Organizației Mondiale a Sanatații, este de parere ca ceea ce trebuie sa ne preocupe in acest moment este accesul echitabil la vaccinul anti-COVID, in...

- La intrarea in magazine si institutii nu se face termoscanare, ci doar se masoara temperatura, a declarat profesorul Alexandru Rafila, membru in Comitetul Executiv al Organizatiei Mondiale a Sanatatii. El a explicat unde se face de fapt termoscanare. "Nu e vorba de termoscanare. Este vorba de masurarea…

- La intrarea in magazine și instituții nu se face termoscanare, ci doar se masoara temperatura, a declarat la Digi24 profesorul Alexandru Rafila, membru in Comitetul Executiv al Organizației Mondiale a Sanatații. El a explicat unde se face de fapt termoscanare.

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie și reprezentant al Organizației Mondiale a Sanatații a reacționat dupa recomandarea experților ca țarile sa retesteze pneumoniile suspecte de la finalul anului trecut, intrucat ar putea descoperi cazuri timpurii de COVID-19.

- Actualele restricții vor fi ridicate gradual spune Alexandru Rafila, membru in Comitetul Executiv al Organizației Mondiale a Sanatații, iar consecințele vor fi atent monitorizare vreme de doua saptamani.

- In Republica Moldova numarul persoanelor infectate cu coronavirus a ajuns la 2.548. 195 de pacienți sunt in stare grava, iar 10 bolnavi sunt la respirație asistata. Declarațiile au fost facute de ministrul Sanatații și Protecției Sociale.

- In aceste clipe, ministra Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbraveanu, prezinta informațiile actualizate privind controlul infecției cu noul tip de coronavirus, la nivel național. Potrivit ei, pana astazi, 523 de pacienți confirmați cu Covid-19, s-au insanatoșit.