Stiri pe aceeasi tema

- Este ancheta penala pentru neglijenta in serviciu si lipsire de libertate in mod ilegal la Spitalul din Giurgiu, unde o pacienta acuza ca a fost abandonata intr-un container COVID, fara apa, mancare sau medicamente, fiind suspecta de infectie cu SARS-CoV-2. Petrica Marius Popa, prim procuror al Parchetului…

- Este ancheta penala pentru neglijența in serviciu și lipsire de libertate in mod ilegal la Spitalul din Giurgiu, unde o pacienta acuza ca a fost abandonata intr-un container COVID, fara apa, mancare sau medicamente, fiind suspecta de infecție cu SARS-CoV-2. Faptele de care este acuzat personalul…

- Reprezentantul OMS in Romania, Alexandru Rafila, susține ca evoluția nefavorabila a infectarilor nu va putea fi controlata in perioada urmatoare și ca va mai dura cel puțin 45 de zile in care numarul infectarilor va crește, iar presiunea pe secțiile ATI va fi tot mai mare. “O revenire la o viața normala…

- Medicul care a descoperit mutația covid din Africa de Sud este convins ca virusul are capacitatea de a pacali la infinit raspunsul imun, iar pentru a-i reduce șansele de a scapa este nevoie de reducerea numarului global de infecții. Studiile și opiniile unor specialiști de top se regasesc in cea mai…

- Controversatul medicament Ivermectina, care a provocat intense dispute in lumea medicala, inclusiv in Romania, va fi autorizat pentru a fi folosit ca tratament anti-COVID intr-o șara din Uniunea Europeana. Medicamentul utilizat in general pentru animale, dar care intre timp se pare ca este eficient…

- O femeie care nu a calatorit in strainatate a fost confirmata cu noua tulpina Covid-19. Autoritațile au inceput o ancheta in acest sens. Pacienta nu e internata și are simptome ușoare. Cazul a fost identificat la Giurgiu. „Confirmarea e de o ora – o ora și ceva. E vorba de o tanara de 27 de […] The…

- Familia unui pacient mort de COVID-19 nu a reușit sa ridice cadavrul acestuia de la Spitalul Floreasca din Capitala, unde a fost anunțata ca trupul neinsuflețit nu a fost gasit. Conform reprezentanților spitalului, cel mai probabil cadavrul a fost ridicat de o alta familie, iar Poliția va face o ancheta,…

- O ancheta a jurnaliștilor italieni de la „La Repubblica” arata cum se vand dozele de vaccin anti-COVID pe piața neagra de pe „dark web”, scrie Libertatea. Ofertele fiind numeroase, dupa un sfert de ora au fost contactați de un vanzator. Tranzacția nu a fost dusa pana la capat pentru ca avea aerul unei…