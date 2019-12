Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Mircea Beuran, cel care a finalizat intervenția chirurgicala in cazul femeii care a luat foc in sala de operație, afirma ca pacienta „nu a rezistat biologic ca sa poata sa depașeasca tot efortul medical care s-a facut”. „In intervalul 19.50-20.00, am primit acest semnal ca pacienta a decedat.…

- Medicul Mircea Beuran a declarat duminica seara, la Antena 3, ca pacienta care a fost arsa in sala de operatie a decedat, la Terapie Intensiva, unde se afla sub control medical multidisciplinar si ca aceasta...

- Chirurgul Mircea Beuran a avut o prima reacție dupa ce pacienta in varsta de 66 de ani, care a luat foc pe masa de operații de la Spitalul Floreasca, a murit duminica seara.„Da, a decedat in ATI din Secția de Mari Arși. Era sub control medical, dar probabil contextul biologic in care se gasea…

- Profesorul chirurg Mircea Beuran, acuzat de un politician USR ca a incendiat o pacienta, explica, pentru presa și opinia publica, ceea ce s-a petrecut: ”Cu doua saptamani inainte de 22 decembrie, data incidentului, am operat o pacienta de 66 de ani cu un diagnostic sever, refuzata la alte spitale pentru…

- Medicul Mircea Beuran a explicat sambata seara, la Antena 3, incidentul in urma caruia o pacienta operata la Spitalul Floreasca a suferit arsuri, spunand ca nu era in sala de operatii in momentul producerii incidentului.

- Medicul Mircea Beuran susține ca nu a fost de la bun început în echipa care a intrat în operație cu pacienta care a fost arsa în timpul procedurii de la Spitalul Floreasca, el fiind în drum spre spital când s-a întâmplat incidentul. „M-a…

- Acuzatii la Spitalul Floreasca din Capitala. O pacienta ar fi luat foc pe masa de operatie, iar vinovat ar fi chiar medicul care efectua interventia, Mircea Beuran, fost ministru al Sanatații.

- Horatiu Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, persoana desemnata sa se ocupe de verificarile la Spitalul Floreasca, dupa ce o pacienta a luat foc pe masa de operatie, spune ca chirurgul Mircea Beuran a semnat protocolul operator al interventiei chirurgicale in care a fost implicata femeia.