- Ministrul Sanatatii Victor Costache afirma, referindu-se la cazul pacientei arse in timpul unei operatii la Spitalul Floreasca, ca surprinzatoare e atitudinea unor chirurgi implicati in incident, care refuza sa coopereze cu echipele de control. Ministrul anunta ca, in functie de rezultatele anchetei,…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Horatiu Moldovan declara ca vineri au fost deja facute primele verificari in cazul pacientei arse in timpul unei operatii la Spitalul Floreasca, iar saptamana viitoare va fi trimis la spital Corpul de control al ministrului Sanatatii. Desi medicul Mircea Beuran…

- Poliția Capitalei a anunțat ca Serviciul Investigatii Criminale a inceput verificari referitoare la cazul pacientei incendiate pe masa de operatie la Spitalul Floreasca.Poliția a precizat ca este vorba de o autosesizare intrucat, pana acum, nu a fost depusa vreo plangere penala pe aceasta tema."Avand…

- Horatiu Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, persoana desemnata sa se ocupe de verificarile la Spitalul Floreasca, dupa ce o pacienta a luat foc pe masa de operatie, spune ca chirurgul Mircea Beuran a semnat protocolul operator al interventiei chirurgicale in care a fost implicata femeia.

- O pacienta a luat foc pe masa de operatie, in timp ce medicii efectuau o interventie chirurgicala. Pacienta a suferit arsuri pe 40% din suprafata corpului si se afla in stare grava. O echipa de investigatie de la ministerul Sanatatii ridicat acte si documente despre eveniment. De asemenea, Serviciul…

- Totodata, sursa citata precizeaza ca pana la acest moment nu a fost inaintata vreo plangere cu privire la cazul respectiv. "Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public cu privire la o pacienta internata intr-un spital din Bucuresti, Serviciul Investigatii Criminale din Politia Capitalei a…

- Ziarul Unirea Incident ȘOCANT intr-un spital: Femeie ARSA pe masa de operație: „Pacienta era in flacari, am aruncat apa cu o galeata, stingand focul” Incident ȘOCANT intr-un spital: Femeie ARSA pe masa de operație: „Pacienta era in flacari, am aruncat apa cu o galeata, stingand focul” O pacienta in…

- O femeie a ars ca o torța pe masa de operație in Spitalul Floreasca din București. Flacarie au fost stinse abia dupa ce o asistenta a aruncat un lighean cu apa peste femeie. „A ars ca o torța”.