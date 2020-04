Pacientă de la maternitatea Odobescu, confirmată cu coronavirus O pacienta de la maternitatea Odobescu a fost confirmata, aseara, ca fiind infectata cu coronavirus. Femeia, in varsta de 29 ani, a nascut in urma cu cateva zile și a fost testata dupa ce noua cadre medicale au fost confirmate cu COVID 19. Aceasta a fost transferata impreuna cu bebelușul la maternitatea Bega, unde sunt […] Articolul Pacienta de la maternitatea Odobescu, confirmata cu coronavirus a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

