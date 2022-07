Stiri pe aceeasi tema

- O pacienta in varsta de 102 ani a fost operata cu succes la Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuța”, Cluj-Napoca.”Cancerul renal (cancerul de rinichi) reprezinta a 8-a cauza de deces prin cancer dintre toate malignitațile, dar nu și pentru pacienta noastra in varsta de 102 ani. La 2 saptamani…

- De 925,6 milioane de lei au vandut produse sau servicii firmele din Gherla in anul 2021, potrivit bilanțurilor depuse la ANAF. Este o pondere mica la nivelul județului și reprezinta doar 1,1% din cifra de afaceri a Clujului. Grosul, dupa cum era de așteptat, revine municipiului Cluj-Napoca. Aici cifra…

- O pacienta din Suceava, Romania, a fost transportata in Republica Moldova cu un elicopter SMURD. Intervenția transfrontaliera a avut loc, astazi, iar elicopterul a aterizat pe stadionul Dinamo din Capitala, la ora 17:15.

- Un pacient de 63 de ani, diagnosticat cu neoplasm de colon, a fost supus, la Iasi, unei interventii chirurgicale folosind sistemul de ablatie tumorala minim invaziva asistata robotic, interventie realizata in premiera in regiunea de nord-est.

- Un cațel a fost salvat dintr-o fantana de salvatorii din Comrat. Intervenția mai puțin obișnuita a angajaților IGSU a fost necesara in seara zilei de luni, 13 iunie.Cazul a avut loc in localitatea Chirsova.

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Bistrita-Nasaud, in parteneriat cu Institutul Oncologic "Prof. Dr. Ion Chiricuta" din Cluj-Napoca, desfasoara in aceasta saptamana o campanie de informare si de testare gratuita pentru depistarea leziunilor colului uterin, in sase comune din judet, potrivit comunicatului…

Un nou vaccin anti-cancer, testat cu succes: Poate distruge protecțiile tumorilor impotriva sistemului imunitar Un nou set de teste pe șoareci și maimuțe a demonstrat faptul ca un nou vaccin…