- O persoana a fost ranita usor, marti dupa-amiaza, dupa un incident petrecut pe canalul Sulina in care au fost implicate doua nave ale Administratiei Fluviale Dunarea de Jos (AFDJ) din Galati, potrivit Capitaniei Portului Tulcea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Șapte medici de la Spitalul de Urgența din Galați sunt anchetați pentru ucidere din culpa. Ei au testat inutil de mai multe ori pentru Covid un pacient aflat in stare critica și l-au ținut fara tratament, in frig, timp de mai multe ore, iar in final omul a murit.

- Centrul de Consiliere și Orientare in Cariera - UDJG a organizat vineri, 28 octombrie 2022, prima ediție a targului de joburi pentru studenții și absolvenții Universitații „Dunarea de Jos” din Galați.

- Autospeciala de pompieri a fost repusa pe roti, cu forte si utilaje proprii ale Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti, iar in prezent, masina se afla la baza de mentenanta, pentru continuarea investigatiilor.

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI) anunta, cu regret, moartea domnului prof. univ. dr. ing. emerit Dimitrie Alexa, personalitate marcanta a electronicii de putere din Iasi si din Romania. Fauritor de scoala, profesorul a facut parte dintr-un grup exceptional de dascali care au…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Galati, traficul este intrerupt pe DE 581 Barlad – Cosmestii, pe raza localitatii Tecuci, din cauza unui accident in care au fost implicate doua autotrenuri. O persoana au fost ranita usor. Se estimeaza ca circulatia…

- Prima editia a Beer Fest Lugoj, va perturba traficul rutier in una dintre cele mai aglomerate zone ale orasului. Incepand de miercuri si pana pe 20.09.2022, circulatia rutiera in zona centrala a municipiului Lugoj se va inchide, a anuntat administratia locala. Strazile vor fi inchise dupa cum urmeaza:…

