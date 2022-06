Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 26 - 28 mai 2022, Colegiul National "Costache Negruzzi" Iasi organizeaza a XIV-a editie a proiectului Science Week. Proiectul educational Science Week reprezinta o traditie a Colegiului National „Costache Negruzzi" Iasi, consacrata deja prin editiile succesive concepute creativ de catre…

- In perioada 20-22 mai 2022, la Facultatea de construcții de mașini și management industrial din cadrul Universitații ”Gheorghe Asachi” Iași, a avut loc etapa naționala a Concursului Național de Matematica „Adolf Haimovici”, ediția a XXIV-a, la care au participat 100 de elevi din intreaga țara, elevi…

- O prezentatoare britanica a unui podcast despre cancer a strans in patru zile donatii in valoare de peste patru milioane de lire sterline destinate programelor de cercetare medicala, dupa ce a dezvaluit ca primeste ingrijiri paliative, declansand un val de reactii emotionante in Regatul Unit, informeaza…

- Americanca Chris Evert, o glorie a tenisului mondial, a completat primul sau ciclu de chimioterapie, cu sase sedinte, pentru tratarea unui cancer ovarian in primul stadiu, transmite Reuters, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Pacienta in varsta de 39 de ani careia i s-a transplantat ficatul, in cursul nopții de sambata spre duminica, la Spitalul Sfantul Spiridon din Iași este in stare stabila. Ea suferea de ciroza hepatica. Coordonatorul Centrului Regional de Transplant de la Iași, doctorul Raluca Neagu Movila, a precizat…

- IUBEȘTE COPIII… O alta tanara absolventa a UMF Iași, din municipiul Roman, a ales sa vina la spitalul din Barlad sa practice meseria de medic, pentru ca… iubește copii. S-a decis vina ca medic chirurg pediatru intr-un spital cu multe cazuri de copii ce aveau nevoie de operații, dar nu era medic chirurg…

- Un medic originar din Siria, angajat la Institutul Oncologic din capitala, a fost retinut de ofiterii Anticoruptie, dupa ce ar fi fost prins in flagrant in timp ce primea mita de la fiica unei paciente pe care urma sa o opereze.Detaliile care ies la iveala din aceasta ancheta sunt chiar scandaloasa,…