Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul Spitalului Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia a fost administrat, cu succes, primul tratament cu transfuzie de plasma hiperimuna, la o pacienta in stare critica, diagnosticata cu COVID-19, aflata pe secția de Anestezie și Terapie Intensiva. In urma acestei intervenții medicale, starea de…

- O pacienta de 59 de ani diagnosticata cu COVID-19 si aflata in stare critica a beneficiat de prima transfuzie de plasma hiperimuna realizata in Alba de la un donator care a trecut prin boala si s-a imunizat, cele doua unitati de plasma fiind obtinute de la Centrul de Transfuzie Sanguina din Piatra…

- Tratamentul a inceput aseara, la un pacient din Targu-Mureș cu pneumonie și COVID-19 care se afla in stare grava. Cele șase pungi de plasma hiperimuna a cate 200 ml fiecare, necesare pentru tratament, provin de la doi galațeni și a fost prelevata la Centrul de Transfuzie Sanguina din Galați. Pacientul…

- Pacienții care s-au vindecat de coronavirus pot dona plasma, pentru a salva alte vieți. Plasma este administrata pacienților aflați in stare critica. Din pacate, la Timișoara, unii dintre cei vindecați se prezinta prea tarziu la Centrul de Transfuzie Sanguina, atunci cand nu mai au anticorpi. Medicii…

- Ziarul Unirea Prima recoltare de plasma, in Alba: Un cadru medical vindecat de COVID-19, primul donator Astazi a fost efectuata prima recoltare de plasma in județul Alba, la Centrul de Transfuzie Sanguina. Un cadru medical, vindecat de noul coronavirus a fost primul donator. „Astazi -12.06.2020 s-a…

- Primul pacient din Galati, care a primit tratament cu plasma de la un bolnav cu coronavirus vindecat, a murit, fiind vorba despre cazul 1.268 raportat, luni, de Grupul de Comunicare Strategica, relateaza News.ro. Barbatul avea 45 de ani si era asistent social la Caminul de Batrani ”Sfantul Spiridon”…

- Noul coronavirus nu traieste in apa din piscine, spun expertii in sanatate publica din Statele Unite. „Nu exista dovezi ca COVID-19 se poate transmite prin utilizarea piscinelor si a cazilor”, a transmis Centrul de Control si Prevenire a Bolilor din SUA. „Cantitatea medie de clor dintr-o piscina va…

- Astazi este ziua in care la Timișoara i s-a administrat pentru prima data plasma unui pacient infectat cu COVID-19 aflat in stare critica. Procedura a avut loc la Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara, spital aflat in prima linie in lupta cu coronavirusul. Plasma i-a fost administrata…