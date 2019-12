Pacienta care a luat foc în timpul unei intervenţii chirurgicale a murit Femeia de 66 de ani, bolnava de cancer, care a luat foc pe masa de operatie in timpul unei interventii chirurgicale, la Spitalul Floreasca, a murit. Secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Horațiu Moldovan a confirmat vestea trista duminica seara. Femeia suferise arsuri pe 40% din suprafața corpului in timpul incidentului deosebit de grav petrecut The post Pacienta care a luat foc in timpul unei interventii chirurgicale a murit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

