Stiri pe aceeasi tema

- Continua sa apara detalii socante privind cazul de la Floreasca, unde o pacienta a ars dupa a fost dezinfectata cu o solutie care avea o concentratie mare de alcool si care nu trebuia folosita in acelsi timp cu bisturiul electric. Femeia a decedat in aceasta seara. ”Echipa operatorie a inceput sa miste…

- Femeia suferea de cancer pancreatic, iar in urma incidentului din 22 decembrie, aceasta a suferit arsuri pe 40% din suprafața corpului. Informația a fost confirmata și de secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Horațiu Moldovan. Un dezinfectant inflamabil si folosirea unui bisturiu electric au provocat…

- Pacienta de 66 de ani care a luat foc pe masa de operatie, la spitalul Floreasca, a murit duminica seara, transmite digi24.ro. Femeia suferea de cancer pancreatic. In urma incidentului din 22 decembrie, femeia a suferit arsuri pe 40 din suprafata corpului.La o saptamana dupa eroarea medicala de la spitalul…

- Chirurgul Mircea Beuran este acuzat ca, in timpul unei interventii chirurgicale care a avut loc la Spitalul de Urgenta Floreasca, o pacienta de aproximativ 65 de ani a fost grav vatamata. Concret, conform deputatului USR Emanuel Ungureanu, femeia a fost, practic, incendiata pe masa de operatie. UPDATE Horatiu…

- Chirurgul Mircea Beuran vine cu primele declarații dupa ce o femeie a suferit arsuri grave chiar pe masa de operatie, la Spitalul Floreasca. El a spus ca nu a fost in blocul operator in momentul cand pacienta a suferit arsuri, adaugand ca medicii erau „șocați” cand acesta a ajuns in sala de operație.„Aceasta…

- Poliția Capitalei a anunțat ca Serviciul Investigatii Criminale a inceput verificari referitoare la cazul pacientei incendiate pe masa de operatie la Spitalul Floreasca.Poliția a precizat ca este vorba de o autosesizare intrucat, pana acum, nu a fost depusa vreo plangere penala pe aceasta tema."Avand…

- O femeie a ars ca o torța pe masa de operație in Spitalul Floreasca din București. Flacarie au fost stinse abia dupa ce o asistenta a aruncat un lighean cu apa peste femeie. „A ars ca o torța”.

- Chirurgul Mircea Beuran este acuzat ca, in timpul unei interventii chirurgicale care a avut loc la Spitalul de Urgenta Floreasca, o pacienta de aproximativ 65 de ani a fost grav vatamata. Concret, conform deputatului USR Emanuel Ungureanu, femeia a fost, practic, incendiata pe masa de operatie.