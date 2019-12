Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii Victor Costache afirma, referindu-se la cazul pacientei arse in timpul unei operatii la Spitalul Floreasca, ca surprinzatoare e atitudinea unor chirurgi implicati in incident, care refuza sa coopereze cu echipele de control. Ministrul anunta ca, in functie de rezultatele anchetei,…

- Serviciul Investigatii Criminale din Politia Capitalei a declansat verificari cu privire la aspectele semnalate in mass-media referitoare la cazul unei paciente incendiate pe masa de operatie la Spitalul Floreasca, informeaza Politia Capitalei. Totodata, sursa citata precizeaza ca pana…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, a precizat ca vineri seara a aflat de femeia arsa de la Spitalul Floreasca și, imediat, a cerut control deoarece exista pericolul mușamalizarii cazului. Costache spune ca este surprinzatoare atitudinea chirurgilor care refuza sa coopereze cu echipa de control.„Ministerul…

- Totodata, sursa citata precizeaza ca pana la acest moment nu a fost inaintata vreo plangere cu privire la cazul respectiv. "Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public cu privire la o pacienta internata intr-un spital din Bucuresti, Serviciul Investigatii Criminale din Politia Capitalei a…

Incident ȘOCANT intr-un spital: Femeie ARSA pe masa de operație: „Pacienta era in flacari, am aruncat apa cu o galeata, stingand focul" O pacienta in…

- O femeie a ars ca o torța pe masa de operație in Spitalul Floreasca din București. Flacarie au fost stinse abia dupa ce o asistenta a aruncat un lighean cu apa peste femeie. „A ars ca o torța”.

- Scandal uriaș la Spitalul Floreasca - Medicul Mircea Beuran este acuzat de neglijența, dupa ce o pacienta a luat foc pe masa de operație. Ministrul Sanatații este somat sa sa trimita urgent un control la Spitalul Floreasca. Dezvaluirile incredibile sunt facute de deputatul USR Emanuel Ungureanu pe…

- Chirurgul Mircea Beuran este acuzat ca, in timpul unei interventii chirugicale care a avut loc la Spitalul de Urgenta Floreasca, o pacienta de aproximativ 65 de ani a fost grav vatamata. Concret, conform deputatului USR Emanuel Ungureanu, femeia a fost, practic, incendiata pe masa de operatie.