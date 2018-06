Pacient găsit spânzurat într-un spital din Suceava! Detalii cutremurătoare Un pacient de la un spital de boli cronice din Suceava a fost gasit spanzurat in salon. Barbatul de 53 de ani suferea de cancer si a decis sa isi puna capat zilelor, inainte sa sufere mai mult. O asistenta a intrat in rezerva si l-a gasit fara suflare. Tragedia s-a produs la joi dimineața, […] The post Pacient gasit spanzurat intr-un spital din Suceava! Detalii cutremuratoare appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

- Barbatul a fost internat in urma cu o zi, fiind diagnosticat cu cancer. Apropiatii spun ca el ar fi recurs la acest gest din cauza bolii de care suferea, potrivit Romania TV. Barbatul a fost gasit spanzurat de o asistenta in salonul in care statea singur. Ea a fost cea care a alertat medicul…

