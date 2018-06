Stiri pe aceeasi tema

- Psihiatrul de copii Luminița Mihai a explicat, pentru Libertatea, ce se poate intampla in mintea unui copil ca la varsta de 9 ani sa-și omoare bunica. Medicul spune ca șase lovituri de cuțit inseamna enorm, este dovada unei agresivitați extreme. Specialistul atenționeaza ca, daca acum copilul nu-și…

- Nu mai putin de opt centre de detentie ar fi fost administrate de serviciul de informatii externe american la nivel mondial. In Romania a existat unul dintre acestea, insa despre pozitionarea lui exacta nu exista date certe, ci doar speculatii: fie s-a aflat in zona Grivita, fie in zona Baneasa din…

- Noile date despre tragedia din Ungaria, in care noua cetațeni romani au murit, pe drumul revenirii in țara de la munca , sunt sinistre și revoltatoare. Una din victime este chiar șoferul, dar inconștiența lui pare a fi cea care a produs tragedia. Pasionat de rețelele de socializate, șoferul Petru Kalau,…

- "In jurul orei 8 30 politistii Sectiei 2 Politie Craiova au fost sesizati telefonic de un medic din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Craiova, care a reclamat faptul ca a fost lovit peste ureche de un alt medic, coleg cu el. Ulterior persoana vatamata s-a prezentat la sediul Sectiei 2 Craiova,…

- Lampa scialitica din sala de operatii a Spitalului Judetean de Urgenta Brasov a fost inlocuita dupa 44 de ani, fiind pusa in functiune in acelasi an in care a fost dat in folosinta si spitalul, scrie pe pagina sa de Facebook medicul chirurg Dan Grigorescu, seful Sectiei de chirurgie plastica.„Nu…

- Numarul copiilor diagnosticati cu tulburare de spectru autism internati in Departamentul de psihiatrie a copilului si adolescentului de la Spitalul ''Obregia'' a crescut de aproximativ 10 ori in peste 20 de ani. "Este enorm si, din pacate, se aliniaza peste trendul international de crestere…

- Unitațile medicale din Valea Jiului nu sunt pregatite pentru a-i trata, pe termen mediu și lung, pe minerii accidentați in subteran. In cazul unor accidente de mina, minerii sunt stabilizați la Petroșani, iar apoi transportați la marile spitale din țara. Oficialii Ministerului Sanatații susțin ca…

- De la sfarșitul anului 2016, vila din Lascar Catargiu 43a, aflata in plin centrul Capitalei, in care a locuit artistul Sile Dinicu, a devenit scena unor evenimente greu inchipuit. Porți sparte, catapulte cu fecale, amenințari cu moartea și cu violul, exhibiționism, batai etc. Victimele sunt membrii…