- Marți seara a fost inregistrat și cel de-al 12-lea deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre un barbat, de 74 ani, din județul Ialomița, internat la Bacau in Spitalul Comanești, secția ATI, unde a primit oxigen pe masca. Barbatul…

- “Opinia publica trebuie sa fie informata corect ca biochimiștii, biologii și chimiștii din sistemul sanitar sunt in linia intai a luptei cu Coronavirus. Etapa esențiala in diagnosticul COVID19 este cea din LABORATORUL de identificare a virusului SARS-CoV-2. Specialiștii din laboratoarele medicale din…

- PRECIZARE din partea Grupului de Comunicare Strategica: Infirmam in mod categoric informațiile vehiculate prin intermediul rețelelor sociale, folosindu-se inclusiv canale de comunicare privata, pentru diseminarea ipotezei „inchiderii/carantinarii” municipiului București. NU exista nicio discuție despre…

- Fata de 16 ani, din Timișoara, infectata cu noul coronavirus, a fost declarata vindecata, au anunțat, duminica, reprezentanții Grupului de Comunicare Strategica (GCS). 11 persoane sunt in carantina și 12.877 in izolare la domiciliu și sub monitorizare medicala.Citește și: Traian Basescu, profeție…

- Șefa Direcției de Sanatate Gorj, Carmen Ivanov, a fost demisa vineri de ministrul Sanatații, Victor Costache, pentru ca ar fi comunicat informații false despre numarul de locuri disponibile pentru pacienții suspecți de infecție cu coronavirus, transmite Digi24.Ministrul Sanatatii a demis-o pe sefa Direcției…

- Italianul infectat cu noul coronavirus a calatorit in Craiova, unde a fost 5 zile, in perioada 18-22 februarie. Revenit in Italia, acesta s-a prezentat la urgența cu simptome de gripa. Dupa teste, acesta a fost gasit pozitiv pentru coronavirus și a fost transportat de urgența la un spital din Rimini,…