Egiptul si-a inchis plajele de la Marea Rosie dupa atacul unui rechin

Guvernoratul Marii Rosii din Egipt a emis vineri un ordin privind inchiderea mai multor plaje de la Marea Rosie dupa ce o femeie austriaca, in varsta de 68 de ani, a fost ucisa in urma unui atac comis de un rechin in dimineata acelei zile in apele Golfului Sahl… [citeste mai departe]