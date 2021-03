Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți cantareți de muzica populara au luat parte la protestul impotriva restricțiilor impuse de autoritați in pandemie, in noaptea de luni spre marți, in municipiul Targu-Jiu. Aflandu-se la protest, interpreta de muzica populara Niculina Stoican a transmis live pe pagina de Facebook, alaturi de…

- In jur de 200 de bistrițeni protesteaza in aceste momente in fața Instituției Prefectului impotriva restricțiilor impuse de autoritați. Este a doua zi de proteste, dupa ce ieri in centru s-au adunat doar 15-20 de persoane. De data aceasta, protestatarii se folosesc de un tricolor uriaș pentru a se face…

- Femeile insarcinate vaccinate impotriva COVID-19 ar putea transmite protectia copiilor lor, conform unui nou studiu preliminar realizat in Israel, relateaza miercuri Reuters, potrivit AGERPRES. Potrivit cercetarii efectuate in luna februarie, au fost detectati anticorpi la toate cele 20 de femei…

- Vlad Voiculescu, ministrul Sanatatii, a primit si doza de rapel impotriva COVID-19, dupa ce, pe 20 ianuarie era vaccinat cu prima doza. Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a primit a doua doza de vaccin impotriva COVID-19, anunta ministerul intr-o postare pe Facebook. „Cu fiecare roman care se imunizeaza,…

- Soția deputatului USR de Buzau Emanuel Ungureanu, medicul dermatolog Loredana Ungureanu, cadru universitar la Cluj, incearca de opt ani sa se angajeze in sistemul public de sanatate, scrie ,,Newsweek Romania”. Probabil deloc intamplator, prima decizie de inlocuire a conducerii unui spital facuta de…

- La acest studiu au participat peste 2000 de pacienți, dintre care niciunul nu a murit și nici nu a fost spitalizat. Un purtator de cuvant al companiei AstraZeneca a transmis ca nu s-a putut deocamdata stabili daca serul va preveni apariția unor forme severe ale infecției sau spitalizare provocata de…

- ”Este un fake news bazat pe declarațiile lui bombastice. Declarațiile lui nu au nicio legatura cu faptele lui, care sunt conforme”, a spus Vlad Voiculescu pentru Hotnews, in cazul medicului Laurențiu Belușica, managerul Spitalului din Gaești.Este prima reacție a ministrului sanatații dupa ce Belușica…

- Zeci de persoane au protestat, duminica, in Piața Universitații din București. Manifestantii s-au declarat nemultumiti de decizia ministrului Educației, care a anunțat ca școlile nu se vor redeschide pe 11 ianuarie. Protestatarii au scandat impotriva guvernanților și solicita ca elevii sa revina in…