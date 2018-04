Stiri pe aceeasi tema

- Pacientii cu afectiuni grave vor avea acces la toate medicamentele destinate unei indicatii terapeutice, nu la un singur medicament, a decis marti Guvernul, prin ordonanta de urgenta. "Prin actul normativ aprobat se asigura accesul pacientilor cu afectiuni grave - oncologice, boli rare, hepatita…

- Ioan Nistor, din București, ne intreaba daca este adevarat ca s-a schimbat legea și, acum, medicamentele prescrise de medic pot fi luate de la oricare farmacie din țara, și nu doar de la farmaciile cu care se afla in contract cu casa de sanatate medicul care ne prescrie medicamentele respective. RASPUNS:…

- Compania Naționala “Unifarm” S.A. a achiziționat, in urma declanșarii mecanismului de protecție civila, in data de 31 martie 2018, o prima tranșa de 3.850 doze de imunoglobulina de la Crucea Roșie din Austria. Pana in acest moment, o parte din cantitate a fost distribuita deja in spitale, pentru…

- Medicamentele s-ar putea ieftini din nou. Vestea este una minunata pentru paciența, insa acest lucru ar putea face ca din farmacii sa dispara 120 de tratamente ieftine.Producatorii ameninta ca nu le vor mai face, pentru ca nu isi vor acoperi costurile. Iar pentru 24 dintre acestea nici nu…

- Guvernul a aprobat, miercuri, printr-o hotarare, introducerea pe lista medicamentelor compensate si gratuite a 16 noi molecule, destinate tratarii mai multor tipuri de afectiuni - oncologice, astm bronsic, poliartrita reumatoida, afectiuni care tin de HIV/SIDA, dermatita atopica grava sau tuberculoza.…

- Un site de stiri a acuzat armata rusa ca a lasat practic acces liber pe internet pentru "potentiali inamici" la datele personale ale militarilor, provocand marti mania Ministerului Apararii, relateaza AFP. Site-ul local de stiri Fontanka.ru din Sankt Petersburg a anuntat luni ca oricine putea avea…

- Doi parlamentari USR au sustinut vineri o conferinta de presa referitoare la prioritatile legislative ale formatiunii în holul de la intrarea din Palatul Parlamentului, în conditiile în care reprezentantii presei nu au fost lasati sa intre