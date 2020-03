Pachetul pe care îl punem la școală copilului poate conține peste 29 de E-uri! Suntem in intarziere la job și nu avem timp sa ne pregatim ceva de mancare. Facem repede un sandviș pe care il putem manca acasa, ori spre munca, sau poate cumparam unul de pe drum. Traim in era vitezei și mulți dintre noi prefera sa iși consume timpul pe altceva in loc sa gateasca. Sandvișurile sunt preferate și de copii, dar și de adulți. Acestea vin sub forma de gustare, sau pot lua locul unei mese intregi. Mancate acasa, la job, la școala, in pat sau pe canapea uitandu-ne la un film, sandvișurile sunt gustoase, dar nu intotdeauna și sanatoase. Pe langa sare și alte ingrediente, trebuie sa… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

