- Guvernul ar urma sa discute, astazi, si despre pachetul de modificari fiscale ce ar trebui sa reduca deficitul bugetar, dupa ce liderii coalitiei au avut si aseara o noua intalnire pentru a ajunge la un acord pe aceasta tema. Discutiile au loc in contextul in care deficitul a ajuns la 2,34% din PIB,…

- Expert Forum a obținut informații de la noua conducere a Autoritații Electorale Permanente cu privire la modul in care s-au solicitat și aprobat suplimentarile de sume pentru subvenții la rectificarile bugetare din 2021 și 2022. Informațiile au fost furnizate pe 26 iunie, ca urmare a unei acțiuni in…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, de la incheierea primei sesiuni ordinare a acestui an si pana la reluarea lucrarilor Parlamentului in cea de-a doua sesiune ordinara a acestui an. Legea merge la promulgare. Astfel, Guvernul…

- Ministerul de Finanțe a publicat proiectul de ordonanța de urgența prin care se reduc cheltuielile la stat. Printre masuri: angajari inghețate la stat, obligativitatea reducerii cu 10 % a cheltuielilor pentru bunuri și servicii, reducerea numarului de consilieri și a mandatelor in consiliile de administrație.…

- „Masurile pe care guvernul le are in vedere pentru a tine sub control cheltuielile bugetare, pentru a le reduce, asa cum s-a intamplat si anul trecut, se vor regasi intr-un plan de masuri la care Ministerul de Finante lucreaza care va fi prezentat coalitiei si ulterior urmeaza sa ajunga cel mai probabil…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, urmeaza sa faca, joi, o vizita in Olanda, unde va ține un discurs și va avea intalniri cu premierul Mark Rutte și cu membri ai parlamentului, a anunțat guvernul olandez, informeaza Rador.Ministerul de Externe olandez a transmis ca Zelenski va rosti un discurs…