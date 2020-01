Pachetul de legi anticămătărie: Uuups, sucursalele instituțiilor de credit străine din UE au rămas pe afară! Un pachet de legi anticamatarie a fost transmis Camerei Deputaților pentru dezbatere. Trei dintre cele patru proiecte de lege din pachet pacatuiesc însa prin definirea defectuoasa a noțiunii de creditor financiar, ceea ce duce la neincluderea în sfera lor viitoare de aplicabilitate a sucursalelor bancilor straine din UE ce opereaza pe teritoriul României. Și uite așa, dintr-o greșeala ce releva o slaba cunoaștere a legislației bancare europene și naționale, se poate ajunge, în absența corecțiilor, la discriminarea instituțiilor de credit persoane juridice române,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

