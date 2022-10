Stiri pe aceeasi tema

- Comisia parlamentara speciala pentru Legile Justitiei urmeaza sa voteze, luni, 17 octombrie, rapoartele pe cele trei proiecte in domeniu privind Consiliul Superior al Magistraturii, organizarea judiciara si statutul judecatorilor si procurorilor, scrie Agerpres . Dupa adoptarea rapoartelor in comisie,…

- Comisia pentru legile Justitiei a finalizat dezbaterile la proiectul privind statutul procurorilor si judecatorilor, urmand ca raportul sa fie adoptat luni. Ultimul pas va fi votul din plenul Senatului.

- Modificari la plata impozitelor din 2023. In unele cazuri vor creste cu 50% Impozitele pe proprietate vor creste din anul 2023. In unele cazuri, impozitele vor fi majoratecu 50%. In marile orase se estimeaza ca majorarea sa fie de circa 100 lei. Modificari la plata impozitelor din 2023. In unele cazuri…

- Alina Gorghiu a precizat ca se așteapta ca saptamana viitoare sa ajunga in plenul Senatului legile Justiției pentru adoptare, eventualele recomandari ale Comisiei de la Veneția urmand a fi adaugate ulterior avizului din decembrie.

- Deputatul USR Stelian Ion le solicita liderilor coalitiei sa suspende dezbaterea in Parlament a legilor justitiei pana in decembrie, cand va fi publicat avizul Comisiei de la Venetia. „Comisia de la Venetia urmeaza sa prezinte o opinie pe legile justitiei in luna decembrie, potrivit calendarului oficial…

- Avocata Elena Radu a fost prezenta la dezbaterile de miercuri seara din Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru examinarea initiativelor legislative din domeniul justitiei.Intrebata despre amendamentul introdus in ultimul moment, prin care un judecator poate deveni procuror…

- Luni, vot final pe proiectul legii CSM Foto senat.ro Senatorii încep saptamâna viitoare dezbaterile asupra amendamentelor depuse la Ordonanta de Urgența privind plafonarea prețurilor la energie care se aplica de la 1 septembrie, astfel ca documentul Guvernului ar putea…

- La solicitarea lui Iulian Bulai, președintele grupului ALDE din Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE), Comisia de la Veneția a fost sesizata pe legile justiției propuse de ministrul Catalin Predoiu.