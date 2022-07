Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a stabilit sa dezbata pe 21 septembrie sesizarea formulata de USR in legatura cu legea avertizorilor de integritate. USR a sesizat, luni, CCR cu privire la legea avertizorilor de integritate, lege care, in forma impusa de coalitia PSD-PNL-UDMR, slabeste considerabil protectia…

- Toate locurile incarcate de istorie din Romania, frumusetile naturale, traditiile sau mestesugurile aflate in patrimoniul UNESCO sunt de astazi cuprinse in prima harta interactiva lansata de Comisia Nationala a Romaniei pentru UNESCO.

- Astfel, pentru etapa I a fost platita suma de 12.309.774,10 lei pentru 12 obiective aflate in executie, iar pentru etapa a II-a a programului, au fost decontate 36.237.341,71 lei pentru 74 proiecte de investitii. Situatia platilor efectuate este disponibila pe site-ul MDLPA, la link: . In cadrul celor…

- Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului a avut loc in municipiul Constanta, str. Ion Luca Caragiale nr. 60, la sediul Country Estate SRL, in data de 12.05.2022 SC Country Estate SRL a obtinut Acordul de Mediu privind proiectul: "Construire Imobile D P 9E si S P 10E locuinte…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA) a virat, vinererea trecuta, suma de 69.095.289,32 de lei in vederea decontarii facturilor pentru 132 de obiective de investitii realizate in primele doua etape ale Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL). Potrivit unui comunicat…

- Demararea proiectului “Centru de incubare de afaceri, inovare si transfer tehnologic pentru Regiunea Sud-Vest”. Beneficiarul proiectului: AUTONOMUS GRUP SRL anunta inceperea activitatilor proiectului “Centru de incubare de afaceri, inovare si transfer tehnologic pentru Regiunea Sud-Vest” Cod SMIS: ADR-SVO-141484-001…

- Cei doi finalisti ai alegerilor prezidentiale din Franta, Emmanuel Macron si Marine Le Pen, au avut miercuri seara dezbaterea televizata, punctul culminant al campaniei pentru turul doi, confruntindu-se pe problema puterii de cumparare, cea mai importanta preocupare a francezilor, transmite AFP. Presedintele…

- Unitatea Speciala de Aviatie Cluj-Napoca a executat, in primul trimestru al anului in curs, 93 de misiuni, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…