Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile de iarna bat la ușa, iar mulți romani și-au stabilit deja planurile pentru Craciun și Revelion. Mai ales ca nu sunt puțini cei care au stat, in ultima vreme, cu gandul la mult-așteptata vacanța de iarna, pe care sa o petreaca alaturi de oamenii dragi. Și in care sa mai dea uitarii problemele…

- Cei mai multi romani (64%) intentioneaza sa-si petreaca sarbatorile de iarna acasa, intr-un cadru restrans al familiei, in timp ce 21% opteaza pentru o celebrare extinsa in familie, iar 11% prefera sa sarbatoreasca acasa, alaturi de prieteni, potrivit unei cercetari realizate de o companie de cercetare…

- Cei mai multi romani (64%) intentioneaza sa-si petreaca sarbatorile de iarna acasa, intr-un cadru restrans al familiei, in timp ce 21% opteaza pentru o celebrare extinsa in familie, iar 11% prefera sa sarbatoreasca acasa, alaturi de prieteni. Potrivit unei cercetari realizate de o companie de cercetare…

- Am intrat, așa cum se cuvine, in perioada rece a anului. Potrivit informațiilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), ne așteptam și la primii fulgi de zapada din acest an, astfel ca poliția a ieșit deja pe strazile marilor orașe, și nu numai, pentru a vedea daca șoferii din Romania și-au…

- Statisticile arata ca, de la an la an, romanii aloca bugete tot mai mari cand vine vorba despre Sarbatorile de Iarna. Astfel, chiar daca mulți se plang din cauza scumpirilor, nu vor sa renunte la cadouri si la alimentele preferate.

- Urmeaza un val de scumpiri de la 1 ianuarie 2023. Romanii trebuie sa scoata mai mulți bani din buzunar pentru produsele preferate, incepand de anul viitor. Iata pentru ce trebuie sa platim mai mult.

- In ultimii 10 ani, cel puțin, turiștii romani au ales alte zone pentru a-și petrece vacanțele de vara, mai ales, motivația fiind tarifele ieftine și pachetele all-inclusive. Una din aceste destinații este și țara unde hotelurile renunța la pachetele all-inclusive pentru vacanța. Citește și vezi despre…

- Romanii nu-și mai umplu camarile pentru iarna. Prețurile tot mai mari ale produselor ii determina sa se gandeasca de doua ori inainte sa cumpere legumele sau fructele necesare pentru muraturi, zacusca sau compoturi.