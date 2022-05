Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 mai 2022 intra in vigoare legea 72/2022 care prevede asigurarea unui regim fiscal unitar al tuturor formelor sub care angajatorii acorda diferite categorii de sume suplimentare pentru perioadele in care activitatea angajaților se desfasoara in alta localitate, atat in tara, cat si in strainatate.…

- Grupul bancar francez BNP Paribas SA a anuntat miercuri cel mai amplu acord privind telemunca din randul marilor banci europene, in conditiile in care aproape 132.000 de angajati vor avea optiunea de a lucra de acasa jumatate din programul de lucru saptamanal, transmite Bloomberg. Fii la curent…

- Ce este laptele de cartofi, ce beneficii are și cum faci lapte de cartofi acasa? In zilele noastre, poți face lapte din aproape orice. Ovaz, migdale, nuci de cocos, canepa - orice. Dar un lucru la care nu ne-am așteptat niciodata sa vedem in secțiunea de alt lapte din magazinul alimentar este o cutie…

- Lucrul de acasa poate fi o activitate confortabila pentru multi oameni, dar exista posibilitatea ca la un moment dat sa devina coplesitoare. Si nu neaparat din cauza volumului mare de munca, ci din cauza sarcinilor repetitive sau a efectuarii activiatilor in acelasi spatiu in fiecare zi, incat persoana…

- 17 elevi și 3 angajați din școlile sucevene au fost confirmați cu Covid vineri, 4 februarie, conform datelor transmise de reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Suceava. Din cei trei angajați infectați cu SARS-CoV-2, unul este profesor, un angajat face parte din personalul didactic ...

- Pandemia a obligat un numar foarte mare de oameni sa experimenteze telemunca, adica munca din confortul propriei locuințe. Iar in ciuda așteptarilor, nu toata lumea a privit munca de acasa ca pe ceva negativ, ci dimpotriva, o mulțime de angajați declara ca ar prefera in continuare sa lucreze de acasa…

- Premierul Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, a anunțat ca este infectata cu COVID-19 și ca va lucra online, de acasa. Ea a facut anunțul pe pagina de Facebook. „Azi am efectuat testul PCR pentru detectarea virusului Sars Cov-2, care s-a dovedit a fi pozitiv. In urmatoarele zile planific sa continui…

- Prim-ministra, Natalia Gavrilița a fost testata pozitiv la Covid-19 „azi am efectuat testul PCR pentru detectarea virusului Sars Cov-2, care s-a dovedit a fi pozitiv”. Anunțul a fost facut pe pagina sa de facebook.