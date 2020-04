Pachete cu alimente și jucării donate de av. Daniela Onița Ivașcu sub sloganul : “Fă bine de fiecare dată când poți”! Pachete cu alimente și jucarii donate de av. Daniela Onița Ivașcu sub sloganul : “Fa bine de fiecare data cand poți”! Daniela Onița Ivașcu a dovedit și de data aceasta ca este un om cu suflet mare. Alaturi de 3 colegi a distribuit alimente și jucarii pentru copiii unor familii nevoiașe . “Fa bine de fiecare data cand poți! Pandemia de coronavirus a pus in dificultate multe familii iar un ajutor, oricat de mic, este mereu binevenit in astfel de situații. In aceste vremuri grele trebuie sa fim in primul rand OAMENI și sa ne gandim la cei din jurul nostru, vom vedea ca sunt multe persoane care au… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus și restricțiile de circulație impuse romanilor i-a indemnat pe mulți dintre aceștia sa-și faca stocuri de alimente pentru o perioada mai mare. Dintr-un studiu realizat dupa declararea starii de urgența s-a constatat o creștere de generala de 76% fața de aceeași saptamana a anului…

- Cei care sunt singuri, nu au posibilitați materiale și nici cum sa iasa la cumparaturi sunt ajutați de autoritați cu pachete de alimente de baza. Banii au fost alocați de la Guvern catre primarii, iar de distribuit se ocupa voluntarii.

- La Aiud vor fi distribuite mai multe ajutoare destinate varstnicilor, persoanelor bolnave și care nu au aparținatori. Acțiunea a fost derulata prin intermediul Crucea Roșie Filiala Alba și Primarie. ”Cele 176 de pachete de la Crucea Roșie au sosit. Acum, persoanele care au raspuns acțiunii de voluntariat…

- Pandemia de coronavirus, pe langa toate efectele sale tragice și dramatice, a generat și o mulțime de inițiative laudabile, ale unor oameni care au demonstrat ca vin in sprijinul altora cu orice pot ei, atunci cand este nevoie.Printre cei care au dorit sa vina in ajutorul semenilor lor in lupta cu ...

- Un transport cu 176 de pachete care conțin alimente de stricta necesitate, donate de filiala Alba a Crucii Roșii Romane, a ajuns in aceasta dimineața la Aiud. Acestea sunt destinate persoanelor considerate vulnerabile, in fața extinderii epidemiei de COVID-19, din Municipiul Aiud și vor fi distribuite…

- Apelului lansat de Asociatia "Suflete Deschiseldquo; "Fii bun Arata ca iti pasa ldquo; au raspuns buni samariteni, care au donat alimente pentru Spitalele din Constanta."Suntem in apropierea Pastilor, cand Mantuitorul se va naste pentru a ne darui din belsug bucuria Vietii. Sa ne deschidem inimile pentru…

- Ziarul Unirea FOTO| Crucea Roșie Romana in pandemia COVID-19: Pachete cu alimente de baza și igienico-sanitare și campanie naționala de informare și prevenție CORONAVIRUS Crucea Roșie Romana, organizația umanitara cu expertiza in prevenirea și combaterea imbolnavirilor și intervenția in situație de…

- In sprijinul nevoiașilor: Daniela Onița-Ivașcu s-a implicat pentru a sprijini o familie greu incercata din Sighet Președintele PNL Sighetu Marmației, Daniela Onița-Ivașcu a oferit o mana importanta de ajutor unei familii care traiește in condiții greu de imaginat. “De multe ori in graba cotidiana uitam…