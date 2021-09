Pachete cu alimente de la UE pentru familii vulnerabile din Ploieşti Primaria Ploiești, prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare (ASSC), a anunțat ca a inceput distribuirea pachetelor cu produse alimentare familiilor considerate vulnerabile. Alimentele care sunt distribuite, pana pe data de 1.11.2021, in baza programului operațional european pentru ajutorarea persoanelor defavorizate se distribuie ploieștenilor care sunt deja in evidenta ASSC, și anume membrilor familiilor și persoanelor singure carora le este stabilit, prin dispoziție scrisa a primarului, dreptul la un venit minim garantat, precum și membrilor familiilor beneficiare de alocație pentru… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Primariei Campina, in perioada 15-20 septembrie a.c., se vor distribui pachete cu produse alimentare dar și de igiena anumitor familii, ai caror membri sunt persoane care sunt considerate a fi vulnerabile. Așa cum s-a anunțat, pachetele menționate – cele care se distribuie in baza programului…

- Ministerul Muncii și Protecției Sociale a elaborat un proiect de Ordonanța de Urgența prin care introduce noi masuri in vederea protejarii persoanelor vulnerabile din centrele sociale (persoane varstnice, copii și adulți cu dizabilitați), avand in vedere creșterea constanta a ratei de infectare cu Covid…

- Franta a lansat miercuri campania de vaccinare impotriva COVID-19 cu a treia doza, o initiativa care este dedicata persoanelor in varsta si celor vulnerabile, pentru a compensa scaderea eficacitatii vaccinurilor dupa cateva luni de la inoculare, transmite AFP. "Cu acest rapel veti fi protejati…

- Direcția de Asistența Sociala anunța ca, de luni, 30 august, incepe distribuirea pachetelor cu produse alimentare și a pachetelor cu produse de igiena pentru cazurile sociale. Campania se deruleaza in cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – Primaria municipiului Brașov,…

- Sfarsitul verii si de apropierea toamnei aduce o serie de superstitii cunoscute in popor. Dupa Schimbarea la Fata din 6 august si Sfanta Maria Mare din 15 august, credinciosii se pregatesc pentru o noua sarbatoare, la finalul acestei luni. Luna August: Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul – 29…

- Alimentele pentru bebelusi, legumele, fructele, cerealele, pestele si alte produse alimentare vor trebui sa respecte limite mai stricte privind continutul de cadmiu si plumb inainte de a putea fi vandute in Uniunea Europeana. Cadmiul si plumbul sunt metale toxice – aflate in numeroase produse alimentare…

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) atrage atenția asupra pericolului pe care il reprezinta intoxicațiile alimentare, mai frecvente in perioada de canicula. ANSVSA recomanda populației sa acorde atenție atenție locurilor de unde cumpara alimentele, precum…

- ANSVSA avertizeaza cu privire la tonele de alimente cu salmonella care ajung tot mai des in Romania. Au fost 21 de alerte alimentare la carne de pui adusa in special din Polonia. Mihai Ponea, directorul general al ANSVSA, anunțat ca tone de carne de pui cu salmonella ajung in Romania din Polonia, scrie…