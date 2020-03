Stiri pe aceeasi tema

- Batranii singuri și vulnerabili din orașul Galați, oameni care au peste 65 de ani și s-ar expune unui mare risc sa iasa din case, au primit, astazi (n.r. – vineri, 27 martie 2020), pachete cu alimente de baza și apa de la Primaria municipiului Galați. Cei care le-au dus sunt angajații Direcției de Asistența…

- Un transport cu 176 de pachete care conțin alimente de stricta necesitate, donate de filiala Alba a Crucii Roșii Romane, a ajuns in aceasta dimineața la Aiud. Acestea sunt destinate persoanelor considerate vulnerabile, in fața extinderii epidemiei de COVID-19, din Municipiul Aiud și vor fi distribuite…

- In Alba Iulia, angajați ai primariei și voluntari livreaza persoanelor varstnice din oras pachete cu alimente de baza și medicamente. Cei care au peste 65 de ani pot primi la ușa locuinței cele necesare, pentru asta fiind nevoie doar sa solicite ajutorul, noteaza Rador.ro. Persoanele care au peste 65…

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Constantin -Florin Mituletu-Buica, a sembat, luni, o decizie prin care se permite accesul autoritatilor publice locale in baza de date din Registrul electoral. Decizia a fost luata dupa consultari cu ministrul de Interne, Marcel Vela, si are scopul…

- Doi minori in varsta de 12 ani au venit cu o sacoșa cu alimente la o batrana in varsta de 92 de ani, insa nu pentru a-i veni in ajutor, ci pentru a-i distrage atenția și a-i fura banii.Vineri, in jurul orei 11.00, Postul de Poliție Capu Campului a fost sesizat cu privire la faptul ca din locuința ...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni ca a fost in imposibilitatea de a acorda integral stimulentele persoanelor cu handicap, pentru ca banii nu au venit de la Guvern. "La sfarsitul...

- Banii acordati de Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM) Iasi companiilor care angajeaza persoane vulnerabile au starnit, anul trecut, interesul unui numar de 2.300 de firme. Este vorba despre fondurile acordate pentru incadrarea in campul muncii a somerilor cu varsta de peste 45 de…

- Direcția Generala de Asistența Sociala va incepe pe 15 ianuarie 2020 distribuirea produselor de igiena acordate in baza Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD 2019/2021. Produsele se vor distribui la Clubul pentru pensionari situat pe strada Duiliu Zamfirescu nr. 4. In conformitate…