- Politistii si procurorii DIICOT au deschis o ancheta, dupa ce pe o plaja din Constanta a fost gasit un pachet sigilat, conținand o substanta alba, despre care se banuiește ca este un drog.

- Un aradean care a primit de la curier un colet, pentru care a si platit pe loc, a sunat ulterior la 112, sesizand un ”pachet suspect” in curtea sa, iar fortele de ordine au intervenit si au gasit in cutie un brad de Craciun. Incidentul a avut loc joi, in municipiul Arad, fiind alocati la […] Articolul…

- Vlad Pascu, tanarul de 19 ani care in luna august a provocat un accident langa stațiunea 2 Mai, soldat cu moartea a doua persoane, a fost trimis in judecata. Dosarul urmeaza sa fie judecat de Judecatoria Mangalia.Reprezentantii Parchetului de pe langa Judecatoria Mangalia au declarat pentru News.ro…

- Tragedia petrecuta in stațiunea 2 Mai din Constanta nu ii face mai responsabili pe șoferii bucureșteni. Azi-noapte, agentii de la Rutiera au gasit intr-o masina 46 de pliculete cu o substanta alba. In urma controalelor, alti șoferi au iesit pozitivi la testul drog, iar altii la etilotest. De aproape…

- Meteorologii au emis o avertizare cod roșu de averse torențiale valabila joi dupa amiaza in cateva localitați din județele Alba și Hunedoara. Specialiștii avertizeaza ca pot fi „averse torențiale ce vor cumula peste 40 l/mp și ca in zona avertizata s-au acumulat cantitați de peste 40 l/mp in ultima…