- Inflația continua sa creasca in Europa, potrivit celor mai noi date publicate de Eurostat. Romania a inregistrat in luna aprilie una dintre cele mai mari creșteri din Uniunea Europeana, in timp ce Marea Britanie este intr-o situație critica, cu cel mai ridicat nivel din ultimii 40 ani.

- Guvernul bulgar a dezvaluit miercuri un pachet consistent de masuri anticriza, destinat sa protejeze companiile si consumatorii cu venituri reduse de cresterea preturilor la energie si alimente, ca urmare a razboiului din Ucraina, a declarat premierul bulgar Kiril Petkov, transmite Reuters, citata de…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a sustinut, astazi, o conferinta de prezentare a raportului trimestrial asupra inflatiei. El a spus ca Romania nu mai este pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește inflația. Daca ne consoleaza cu ceva, avem vreo 7-8 țari inainte, a spus guvernatorul Bancii…

- Dan Carbunaru a afirmat, miercuri, la finalul sedintei de Guvern, ca ceea ce s-a intamplat in ultima perioada afecteaza statele din Uniunea Europeana. “Inflatia este o preocupare in aceasta perioada in intreaga lume, inclusiv in Uniunea Europeana. Romania nu se afla printre tarile fruntase la capitol…

- Otilia Nutu a afirmat in cadrul conferintei News.ro Energy road – Energie la tine acasa, ca aceasta criza a gazelor a inceput inca din vara anului trecut. “Criza gazelor a inceput din vara anului trecut, cand Gazprom a limitat livrarile de gaze in Europa si a inclusiv a golit depozitele de inmagazinare…

- Inflatia a crescut mai rapid decat s-a prognozat si vor mai fi doua sau trei luni complicate, iar solutia la acest puseu inflationist va fi productie mai mare, deci oferta mai mare, a declarat, saptamana trecuta, la briefingul de la finalul sedintei de Guvern, ministrul Finantelor, Adrian Caciu, potrivit…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a crescut in luna martie pana la 7,8%, de la 6,2% in luna februarie, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Lituania (15,6%), Estonia (14,8%), Cehia (11,9%), Tarile de Jos (11,7%), Letonia (11,5%), Bulgaria (10,5%), Polonia (10,2%), Spania (9,8%) si…

