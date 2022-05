Stiri pe aceeasi tema

- Inflația continua sa creasca in Europa, potrivit celor mai noi date publicate de Eurostat. Romania a inregistrat in luna aprilie una dintre cele mai mari creșteri din Uniunea Europeana, in timp ce Marea Britanie este intr-o situație critica, cu cel mai ridicat nivel din ultimii 40 ani.

- Guvernul bulgar a dezvaluit miercuri un pachet consistent de masuri anticriza, destinat sa protejeze companiile si consumatorii cu venituri reduse de cresterea preturilor la energie si alimente, ca urmare a razboiului din Ucraina, a declarat premierul bulgar Kiril Petkov, transmite Reuters, citata de…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a sustinut, astazi, o conferinta de prezentare a raportului trimestrial asupra inflatiei. El a spus ca Romania nu mai este pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește inflația. Daca ne consoleaza cu ceva, avem vreo 7-8 țari inainte, a spus guvernatorul Bancii…

- Dan Carbunaru a afirmat, miercuri, la finalul sedintei de Guvern, ca ceea ce s-a intamplat in ultima perioada afecteaza statele din Uniunea Europeana. “Inflatia este o preocupare in aceasta perioada in intreaga lume, inclusiv in Uniunea Europeana. Romania nu se afla printre tarile fruntase la capitol…

- Otilia Nutu a afirmat in cadrul conferintei News.ro Energy road – Energie la tine acasa, ca aceasta criza a gazelor a inceput inca din vara anului trecut. “Criza gazelor a inceput din vara anului trecut, cand Gazprom a limitat livrarile de gaze in Europa si a inclusiv a golit depozitele de inmagazinare…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a crescut in luna martie pana la 7,8%, de la 6,2% in luna februarie. Romania a inregistrat o rata a inflației de 9,6% ,peste media UE, conform datele publicate de Eurostat.

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a crescut in luna martie pana la 7,8%, de la 6,2% in luna februarie, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Lituania (15,6%), Estonia (14,8%), Cehia (11,9%), Tarile de Jos (11,7%), Letonia (11,5%), Bulgaria (10,5%), Polonia

- Suprafata agricola cultivata in mod ecologic in Uniunea Europeana este in continua crestere, ajungand la 14,7 milioane de hectare in 2020, de la 9,5 milioane de hectare in 2012, ceea ce inseamna o crestere de 56%, insa cea mai mica pondere a suprafetelor cultivate in acest sistem se inregistreaza…