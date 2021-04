Stiri pe aceeasi tema

- Premierul irlandez, Micheal Martin, a avertizat sâmbata împotriva unei "spirale" care ameninta pacea în provincia britanica Irlanda de Nord, dupa aproape zece zile de violente într-un climat de tensiuni exacerbate de Brexit, transmite AFP citata de Agerpres. De mai…

- Presedintele Joe Biden si-a exprimat miercuri sprijinul pentru procesul de pace din Irlanda de Nord, subminat de acordul Brexit, in cadrul unei intalniri virtuale cu premierul irlandez Micheal Martin, cu ocazia sarbatorii dedicate Sfantului Patrick, transmite AFP. "Este absolut esential sa se mentina"…

- La aproape doua luni de la instituirea unui al treilea lockdown legat de coronavirus in Irlanda, prim-ministrul Micheal Martin a declarat ca "are in vedere continuarea restrictiilor severe" pana la sfarsitul lui aprilie.

- Premierul nord-irlandez Arlene Foster a descris decizia UE de a invoca Articolul 16 din Protocolul Nord Irlandez, care permite Marii Britanii sau UE de a lua masuri unilaterale daca apare un efect negativ neasteptat din partea acestui acord, drept ”un act incredibil de ostilitate”. Un purtator de cuvint…

- Irlanda va prelungi cel de-al treilea lockdown pina la 5 martie si va adopta pentru prima data masuri de carantina obligatorii pentru combaterea coronavirusului, a anuntat marti premierul Micheal Martin, relateaza AFP. ''Guvernul a decis sa prelungeasca toate restrictiile actuale pina la 5 martie pentru…

