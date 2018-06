Pacea îngheţată: Cum va evolua de acum înainte confruntarea coreeană Tot ce s-ar putea obtine este un ”inghet reciproc” pe termen nedefinit. Asa cum era previzibil, summitul desfasurat in Singapore a avut multa pompa si putina substanta. A fost un summit grabit, timpul insuficient nepermitand sa se obtina mai mult decat o declaratie simbolica in care Phenianul s-a angajat chiar pentru mai putin fata de discutiile avute cu administratiile Bill Clinton si George W. Bush in anii 1993,1994 si 2005. Dar, mai important, atat Coreea de Nord cat si SUA oricum nu erau pregatite sa accepte concesii mai substantiale fata de liniile lor rosii. Este indoielnic… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

