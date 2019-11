Pacea cu Israelul încă se confruntă cu 'cea mai mare provocare' (Iordania) 'Pacea este o alegere strategica si vom continua sa urmarim obtinerea pacii', a afirmat Ayman al-Safadi intr-o conferinta de presa in capitala iordaniana Amman, in timp ce a subliniat angajamentul regatului fata de tratatul de pace semnat intre cei doi vecini. Cu toate acestea, el a criticat 'masurile unilaterale ale Israelului care pericliteaza viabilitatea solutiei a doua state' (israelian si palestinian n.r.). 'Nu este un secret ca procesul de pace trece probabil prin cea mai mare provocare cu care s-a confruntat' pana acum, a spus al-Safadi. Duminica, Iordania a preluat controlul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

